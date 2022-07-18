МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российская Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала одним из главных инвесторов в строительство газопровода NMGP, который свяжет Нигерию и Марокко, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. Нигерийские банки ведут переговоры с Газпромбанком о расчетах в нацвалютах

Правительство Нигерии надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Мухаммада Бухари. Марокко и Нигерия подписали соглашение о строительстве газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.

"Да, это ОМК, они уже вовлечены в этот процесс. Они в числе главных инвесторов этого проекта", — заявил посол.

Он пояснил, что начало уже положено, но строительство газопровода займёт не один год, поскольку это большой проект.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.