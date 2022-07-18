МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией по поводу американской инициативы о введении лимита цен на российскую нефть.
"Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые я вела (с индийской стороной), в целом обнадеживают", — заявила Йеллен на борту самолета в интервью агентству Рейтер.
Она прибыла в Сеул из Индонезии в понедельник, где проходила встреча министров финансов G20.
Другой высокопоставленный сотрудник минфина США сообщил, что Индия не давала никаких обещаний по поводу лимита, но и не "выражала враждебности к этой идее".
Лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
https://1prime.ru/energy/20220718/837521658.html
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