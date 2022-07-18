МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией по поводу американской инициативы о введении лимита цен на российскую нефть. WSJ: Европа спешит вывезти как можно больше нефти из России до эмбарго

"Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые я вела (с индийской стороной), в целом обнадеживают", — заявила Йеллен на борту самолета в интервью агентству Рейтер.

Она прибыла в Сеул из Индонезии в понедельник, где проходила встреча министров финансов G20.

Другой высокопоставленный сотрудник минфина США сообщил, что Индия не давала никаких обещаний по поводу лимита, но и не "выражала враждебности к этой идее".

Лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.