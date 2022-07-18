ВАШИНГТОН, 18 июл — ПРАЙМ. В Siemens отказались комментировать сообщения СМИ о том, что турбина, предназначенная для "Северного потока", отправлена в Россию из Канады после завершения ремонта и изъятия ее из-под санкций.
"Никаких комментариев по поводу транспортировки", — заявил РИА Новости представитель немецкой компании.
Ранее СМИ сообщили, что турбина уже покинула Канаду, где находилась на ремонте.
Министерство экономики Германии ранее также отказалось от комментариев, сославшись на соображения безопасности.
https://1prime.ru/energy/20220718/837526093.html
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