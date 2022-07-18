ВАШИНГТОН, 18 июл — ПРАЙМ. В Siemens отказались комментировать сообщения СМИ о том, что турбина, предназначенная для "Северного потока", отправлена в Россию из Канады после завершения ремонта и изъятия ее из-под санкций. В Германии не комментируют, где находится турбина для "Северного потока"

"Никаких комментариев по поводу транспортировки", — заявил РИА Новости представитель немецкой компании.

Ранее СМИ сообщили, что турбина уже покинула Канаду, где находилась на ремонте.

Министерство экономики Германии ранее также отказалось от комментариев, сославшись на соображения безопасности.