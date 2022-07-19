МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания подает газ для транзита через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме. Во Франции призвали активировать все рычаги для замещения российского газа

По его словам, подтвержденный на 19 объем подачи через ГИС "Суджа" составляет 41,7 миллиона кубометров, заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.