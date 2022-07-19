МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания подает газ для транзита через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме.
По его словам, подтвержденный на 19 объем подачи через ГИС "Суджа" составляет 41,7 миллиона кубометров, заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://1prime.ru/energy/20220719/837530643.html
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