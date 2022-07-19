БЕРЛИН, 19 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия собирается в рамках чрезвычайного плана по газу предписывать странам целевые показатели экономии топлива, если они не будут делать это добровольно, сообщает издание Welt со ссылкой на проект документа. Reuters: Евросоюз планирует разрешить разморозку ресурсов российских банков

По данным издания, предполагается, что изначально целевые показатели будут добровольными — страны-члены должны будут самостоятельно выполнять необходимые меры. В документе пока не установлен целевой показатель, но, по данным издания, уровень снижения потребления может быть снижен на 5-15%. При этом уровень потребления будет отсчитываться от среднего показателя за последние пять лет.

Еврокомиссия планирует также получить дополнительные полномочия для предписывания странам придерживаться целевых показателей экономии, правительства стран-членов будут обязаны их исполнять. Для этого руководство ЕК планирует воспользоваться возможностями учредительных документов ЕС. При этом не уточняется, каким образом на практике возможно принуждение стран-членов исполнять требования Брюсселя.

Ожидается, что план будет представлен 26 июля на встрече министров энергетики стран ЕС. При этом издание подчеркивает, что принятие этого плана не означает, что Еврокомиссия сразу получит полномочия на предписывание странам-членам целевых показателей экономии газа, для этого необходимо принять дополнительные документы. Как отмечает газета, не все страны ЕС согласны с таким планом, особенно страны Южной и Восточной Европы.