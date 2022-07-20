БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) 20 июля представит свой пакет предложений по экономии энергии в Евросоюзе для безопасного прохождения зимы. Путин высказался об идее ограничить покупку нефти из России

"Завтра Еврокомиссия представит свой пакет "Экономить энергию для безопасной зимы", — сообщил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер вечером во вторник в Twitter. В другом сообщении в микроблоге по этому пакету он написал об экономии газа.

Ряд СМИ сообщал, что энергетический пакет ЕК может содержать рекомендации или даже возможности требовать той или иной экономии энергии в странах ЕС.

О том, что Еврокомиссия планирует представить план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского "голубого топлива" как раз во второй половине июля, сообщила в начале месяца глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Тогда же она отмечала, что все страны ЕС имеют и должны иметь национальные чрезвычайные планы в области энергии. Однако Еврокомиссия посчитала важным сформировать скоординированный подход "к потенциальной полной остановке российского газа", говорила она. Фон дер Ляйен сообщала, что июльский пакет ЕК будет основан на национальных чрезвычайных планах стран союза.

При этом, как сказал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис 11 июля, Еврокомиссия не считает главным сценарием развития событий полное прекращение поставок "голубого топлива" из России в ближайшие месяцы, но это не тот риск, который ЕК может исключить.

Мамер на брифинге 19 июля отметил, что Еврокомиссия, создавая план готовности к зиме, основывается на самом худшем сценарии развития событий, то есть на полной остановке поставок газа от "Газпрома". "Случится это или нет — кто знает", — сказал он.

"Единый и скоординированный подход на уровне ЕС и соблюдение правовых рамок энергетической политики ЕС и правил единого рынка необходимы для эффективного реагирования на любое сокращение поставок газа из России… Комиссия 20 июля выступит с конкретными предложениями по усилению нашей готовности к этой зиме", — говорилось в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон от 14 июля.

Фон дер Ляйен в начале месяца также отмечала, что необходимо подумать, где газ в ЕС нужен больше всего и как можно обеспечить его поставки туда, как можно защитить потребителей и единый рынок Евросоюза.

После представления Еврокомиссией, предлагаемый план будут обсуждать страны ЕС. В среду пройдет заседание постоянных представителей государств ЕС при союзе, в его повестку включена дискуссия по пакету предложений о готовности к зиме в сфере энергетики, презентация Еврокомиссии.