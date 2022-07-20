МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp на фоне растущих опасений по поводу перебоев с поставками газа из России приобрела партию сжиженного природного газа (СПГ), которая стала самой дорогой в истории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. Цены на СПГ в Азии остались высокими на этой неделе

"Исходя из стандартного размера судна LNGC (перевозчик сжиженного природного газа), стоимость груза составит от 132 до 135 миллионов долларов в зависимости от допустимой нагрузки", — цитирует агентство источник. Как отмечается, это самый дорогой груз СПГ, приобретенный страной.

По данным агентства, поставка будет совершена в сентябре. При этом в сообщении не указывается сторона, у которой была сделана закупка японской компанией.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Очередной пакет ограничений предусматривал постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

Кроме того, в конце июня страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и договорились проработать ограничения цен на российские нефть и газ. Звучало предложение о вероятном потолке цены российской нефти в половину от ее нынешней стоимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.