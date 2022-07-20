МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Поставки газа из России позволят Германии избежать энергокризиса этой зимой, считает депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт. Эксперт дал прогноз о возможности альтернативных поставок газа в Европу

"Запуск газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" на полную мощность отвечает в полной мере интересам Германии, и именно поставки дешевого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму", — заявил РИА Новости депутат.

Собеседник агентства пояснил, что благополучие Германии "не в последнюю очередь зиждется на поставках дешевых энергоресурсов из РФ".

Шмидт также призвал правительство ФРГ "попытаться свернуть санкционную политику, которая в первую очередь бьет по самой Германии, в дальнейшем выстраивая долгосрочные доверительные отношения с Россией без угроз и внешнеполитических ультиматумов".