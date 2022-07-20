Депутат бундестага подчеркнул значение поставок газа из России в ФРГ
Депутат бундестага Шмидт: поставки газа из России позволят ФРГ избежать энергокризиса этой зимой
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Поставки газа из России позволят Германии избежать энергокризиса этой зимой, считает депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт.
"Запуск газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" на полную мощность отвечает в полной мере интересам Германии, и именно поставки дешевого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму", — заявил РИА Новости депутат.
Собеседник агентства пояснил, что благополучие Германии "не в последнюю очередь зиждется на поставках дешевых энергоресурсов из РФ".
Шмидт также призвал правительство ФРГ "попытаться свернуть санкционную политику, которая в первую очередь бьет по самой Германии, в дальнейшем выстраивая долгосрочные доверительные отношения с Россией без угроз и внешнеполитических ультиматумов".
https://1prime.ru/energy/20220720/837541786.html
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