МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) восстанавливает экспорт нефти после снятия форс-мажора и смены главы компании, следует из сообщения NOC. Эксперт: ОПЕК+ продолжит свою политику, несмотря на заявления Ливии

"Сейчас идет подготовка к экспорту нефти после снятия форс-мажора на терминалах и нефтяных месторождениях", — говорится в пресс-релизе.

К терминалу Зувейтина 20 июля должен прибыть танкер для отгрузки одного миллиона баррелей нефти, еще один танкер прибудет к терминалу Седра в период 19-20 июля, сообщила NOC. Два танкера прибудут в терминал Рас-Лануф 20-21 июля, также на этот период намечена отгрузка 600 тысяч баррелей нефти в порту Брега на один танкер. "Эти меры были приняты для возобновления производства", — говорится в сообщении.

Назначенный правительством в Триполи новый глава NOC Фархат Бенгдара в пятницу вечером после переговоров с влиятельными представителями племен востока Ливии объявил о снятии форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов страны. Также Бенгдара заявил о планах довести добычу нефти до уровня, предшествовавшео блокировке месторождений. Ранее NOC заявляла, что средний уровень нефтедобычи в Ливии в 2021 году составил 1,2 миллиона баррелей в день.

Правительство национального единства Ливии заявило в прошлый четверг о смене многолетнего главы Национальной нефтяной корпорации Мустафы Саналлы. По словам Саналлы, смена руководства произошла под угрозой оружия. Он заявил, что не намерен передавать управление компанией назначенному ПНЕ руководителю.

Ливийская национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор также действовал с апреля по 13 июля в нефтеналивных портах Брега и Зувейтина.