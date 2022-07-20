МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies приступает к предпроектным изысканиям на своем проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Папуа — Новой Гвинее, говорится в пресс-релизе компании. СМИ: Nippon Steel сделала самую дорогую в истории Японии закупку СПГ

"Компания TotalEnergies, выступающая в качестве оператора, объявила о решении совместного предприятия Papua LNG приступить к первому этапу предпроектных инженерно-конструкторских исследований (FEED) для объектов добычи и производства проекта Papua LNG", — говорится в сообщении.

Параллельно, в соответствии с общим графиком проекта, ведутся исследования по объектам по сжижению природного газа, и цель состоит в том, чтобы начать комплексное исследование в четвертом квартале 2022 года. Окончательное инвестиционное решение планируется примерно в конце 2023 года, а запуск проекта запланирован на конец 2027 года.

Проект будет включать в себя систему улавливания и хранения углерода на месторождениях, который будет закачиваться в пласты.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.