БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Европа не сможет заменить российский газ в течение многих лет, особенно, если не возобновятся поставки по "Северному потоку", считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст. В дрова: куда понесет Европу без российского газа

"Европейский союз не сможет полностью заменить поставки "Северного потока 1" еще много лет… Любое решение Евросоюза по замене российского газа потребует несколько лет интенсивной работы… Минимум пять лет", — отметил он.

По его словам, для замены поставок нужно будет построить несколько сотен терминалов для регазификации СПГ, а в Германии в настоящее время нет ни одного. Также придется вложить немало средств в добычу газа в странах-производителях, добавил он.

Вместе с тем, стоимость газа может подскочить до астрономических значений, цена за кубометр уже выросла на 400%, отметил он. Россия приостановила поставки дешевой энергии по долгосрочным контрактам, заключенным, например, на 20 лет по тарифу 30 евро за мегаватт-час, в то время как в настоящее время цена на рынке составляет 160 евро за мегаватт-час, объяснил Эрнс.

Цена на остальные поставки из России гораздо выше, поэтому РФ практически не теряет прибыли, в то время как крупные немецкие компании испытывают серьезные трудности, полагает эксперт.

Энергокомпания Uniper, крупнейший импортер газа в Германии, уже теряет десятки миллионов евро каждый день. Они активировали последний кредит на два миллиона евро, ожидая плана от правительства по компенсации снижения поставок из России, отметил он. Тем временем Европа пытается как можно быстрее найти альтернативу российскому газу, считает эсперт.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила недавно в Баку, пытаясь обеспечить увеличение поставок энергии из Азербайджана в Европу, премьер-министр-Италии Марио Драги направился с той же целью в Алжир, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с эмиром Катара, а Джо Байден безуспешно пытался попросить помощи у Саудовской Аравии, объяснил эксперт.

Однако, по его словам, проблема заключается в том, что другие производители газа не имеют его в количестве, достаточном для замены поставок из России в Европу. В результате нехватка газа не только затронет Германию и страны центральной Европы, но и рикошетом ударит по Италии и Франции, и несмотря на речи ЕС о единстве, этой осенью каждый, вероятно, будет сам за себя, полагает Эрнст.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа в ЕС — был остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. В Европе звучат опасения, что "Газпром" не возобновит экспорт газа по этому трубопроводу, однако оператор магистрали Nord Stream AG заявлял, что никаких изменений в графике проведения работ пока нет.