МОСКВА, 20 июля — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Путин прокомментировал идею ограничить покупку нефти из России

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 9-15 июля увеличились на 600 000 баррелей. Четверо аналитиков предполагают сокращение запасов, а семеро ожидают роста. Оценки варьируются от —2,3 млн баррелей до +3,7 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета ожидается в 14.30 по Гринвичу в среду.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, увеличились на 200 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2,1 млн баррелей до +4,8 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе выросли на 1,2 млн баррелей. Оценки варьируются от —800 000 баррелей до +2,8 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, повысилась на 0,2 процентного пункта до 95,1%. Прогнозы варьируются от —0,5 процентного пункта до +0,8 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.