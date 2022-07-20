"Росатом" оценил значимость АЭС "Эль-Дабаа" для Египта
Гендиректор "Росатома": появление АЭС "Эль-Дабаа" означает вступление Египта в мировой атомный клуб
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Появление первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" означает вступление страны в мировой атомный клуб. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Начало строительства первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" означает вступление Египта в мировой атомный клуб", — приводит инжиниринговый дивизион российской госкорпорации слова гендиректора.
"Росатом" построит в Арабской Республике Египет самые современные энергоблоки по проекту ВВЭР-1200. У нас уже накоплен опыт сооружения и эксплуатации АЭС с такими реакторами как в России, так и за рубежом", — добавил Лихачев. Строительство атомной электростанции позволит Египту выйти на новый уровень развития технологий, промышленности и образования, отметил он. "Это будет самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины. Собственная атомная энергетика была более чем полувековой мечтой для египетского народа, и для "Росатома" большая честь воплотить эту мечту в жизнь", — подчеркнул Лихачев.
https://1prime.ru/energy/20220720/837546834.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.