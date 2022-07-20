МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Появление первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" означает вступление страны в мировой атомный клуб. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В Египте началось строительство первой АЭС с участием России

"Начало строительства первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" означает вступление Египта в мировой атомный клуб", — приводит инжиниринговый дивизион российской госкорпорации слова гендиректора.

"Росатом" построит в Арабской Республике Египет самые современные энергоблоки по проекту ВВЭР-1200. У нас уже накоплен опыт сооружения и эксплуатации АЭС с такими реакторами как в России, так и за рубежом", — добавил Лихачев. Строительство атомной электростанции позволит Египту выйти на новый уровень развития технологий, промышленности и образования, отметил он. "Это будет самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины. Собственная атомная энергетика была более чем полувековой мечтой для египетского народа, и для "Росатома" большая честь воплотить эту мечту в жизнь", — подчеркнул Лихачев.