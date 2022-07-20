МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале 2022 года составила 21,7%, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,39%

Статистическое ведомство в текущем году начало ежеквартально публиковать информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП, а также оценивать его динамику – индекс физического объема валовой добавленной стоимости. Аналогичные расчеты ведутся и для ненефтегазовой экономики.

"В первом квартале 2022 года доля нефтегазового сектора в ВВП России составила 21,7%, а индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора – 120,4% (к соответствующему периоду предыдущего года)", — говорится в сообщении ведомства. При этом под индексом физического объема подразумевается соотношение показателей двух периодов в постоянных ценах.

Что касается ненефтегазового сектора, то в первом квартале текущего года его доля в общем объеме ВВП составила 78,3%, а индекс физического объема валовой добавленной стоимости – 100,1%.

Как следует из материалов Росстата, в 2021 году доля нефтегазового сектора в ВВП составила 17,4%, в 2020 году 13,9%, в 2019 — 18,8%, в 2018 и 2017 года — 20,7% и 16,6% соответственно. В 2021 году по кварталам доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте РФ оценивалась в 17,3% в первом, 17,7% — во втором, 17,1% и 17,5% в третьем и четвертом кварталах.

В методологии Росстата указано, что нефтегазовый сектор экономики РФ включает в себя производственные единицы по производству сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки, а также производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителям; и вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования нефтегазового сектора.