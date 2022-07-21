МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Польское предприятие PKN Orlen, занимающееся переработкой нефти, и "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") займутся системными поставками дизельного топлива на Украину в долгосрочной перспективе, рассказал министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Нацбанк Украины девальвировал национальную валюту

"Мы понимаем, что решить проблему нехватки горючего исключительно силами бизнеса очень сложно. Уже есть договоренности о долгосрочном сотрудничестве с польской компанией PKN Orlen, одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Восточной Европе", — передает его слова пресс-служба в сообщении в телеграм.

Министр уточнил, что речь идет о системных и оперативных поставках. По его словам, такая мера позволит исправить ситуацию с дефицитом горючего на Украине, а также снизить стоимость дизтоплива на заправках.

Кубраков также рассказал, что министерства инфраструктуры Украины и Польши в мае решили отменить разрешения на международные перевозки топлива для всех перевозчиков, чтобы преодолеть сложившийся кризис.