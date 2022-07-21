Польская PKN Orlen примет участие в поставках дизеля для Украины
Польская PKN Orlen и "Украинские железные дороги" займутся поставками дизтоплива для Украины
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Польское предприятие PKN Orlen, занимающееся переработкой нефти, и "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") займутся системными поставками дизельного топлива на Украину в долгосрочной перспективе, рассказал министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.
"Мы понимаем, что решить проблему нехватки горючего исключительно силами бизнеса очень сложно. Уже есть договоренности о долгосрочном сотрудничестве с польской компанией PKN Orlen, одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Восточной Европе", — передает его слова пресс-служба в сообщении в телеграм.
Министр уточнил, что речь идет о системных и оперативных поставках. По его словам, такая мера позволит исправить ситуацию с дефицитом горючего на Украине, а также снизить стоимость дизтоплива на заправках.
Кубраков также рассказал, что министерства инфраструктуры Украины и Польши в мае решили отменить разрешения на международные перевозки топлива для всех перевозчиков, чтобы преодолеть сложившийся кризис.
https://1prime.ru/energy/20220721/837556941.html
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