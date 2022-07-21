МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов доложит президенту Владимиру Путину о подготовке отрасли к осенне-зимнему периоду, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, министр расскажет о работе энергетического сектора в целом. Встреча Шульгинова с Путиным состоится в четверг.

"Сегодня будет с докладом у президента министр энергетики — совещание по тому, как отрасль отработала за полгода и как она готовится к зиме приближающейся", — рассказал Песков.

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