МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в первом полугодии увеличилась на 3,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81% от целевого

Глава Минэнерго отметил во время доклада президенту России Владимиру Путину о работе отрасли, что добыча нефти за полгода превышает прошлогодний уровень на 3,4%.

Он подчеркнул, что добыча угля в первом полугодии осталась примерно на уровне прошлого года.

Кроме того, Шульгинов сообщил о сокращении добычи газа на 5% по сравнению с предыдущим годом.