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Шульгинов оценил объем добычи энергоресурсов в России в первом полугодии
Энергетика
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Добыча нефти в России в первом полугодии увеличилась на 3,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. Глава... ПРАЙМ, 21.07.2022
нефть, энергетика, новости, газ, россия, нефть, газ, уголь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в первом полугодии увеличилась на 3,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
Глава Минэнерго отметил во время доклада президенту России Владимиру Путину о работе отрасли, что добыча нефти за полгода превышает прошлогодний уровень на 3,4%.
Он подчеркнул, что добыча угля в первом полугодии осталась примерно на уровне прошлого года.
Кроме того, Шульгинов сообщил о сокращении добычи газа на 5% по сравнению с предыдущим годом.