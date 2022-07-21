МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Подготовка ДНР, ЛНР и освобождаемых территорий к зиме является серьезной задачей для России, работа в этом направлении уже началась. Об этом доложил министр энергетики России Николай Шульгинов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Шульгинов заявил, что российская энергетика держит удар санкций Запада

По его словам, Минэнерго работает по "подготовке к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания".

Шульгинов также отметил, что подготовка к зиме Курской, Брянской, Белгородской областей находится на особом контроле у ведомства.