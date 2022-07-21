Шульгинов рассказал о подготовке ДНР, ЛНР и освобожденных территорий к зиме
Шульгинов сообщил о работе над восстановлением энергопитания ДНР, ЛНР, прилегющих областей к зиме
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Подготовка ДНР, ЛНР и освобождаемых территорий к зиме является серьезной задачей для России, работа в этом направлении уже началась. Об этом доложил министр энергетики России Николай Шульгинов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По его словам, Минэнерго работает по "подготовке к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания".
Шульгинов также отметил, что подготовка к зиме Курской, Брянской, Белгородской областей находится на особом контроле у ведомства.
https://1prime.ru/energy/20220721/837559645.html
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