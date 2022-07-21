МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Проблема снабжения Калининграда газом и электроэнергией решена. Об этом заявил глава российского Минэнерго Николай Шульгинов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Шульгинов оценил объем добычи энергоресурсов в России в первом полугодии

Министр подчеркнул, что газоснабжение и электроснабжение Крыма и Калининграда — особая тема на контроле.

По его словам, вопросы по топливообеспечению Калининградской области решены с использованием подземного хранилища, ПРГУ "Маршал Василевский" и двух газовозов.