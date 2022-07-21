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https://1prime.ru/energy/20220721/837559659.html
Минэнерго решило вопрос топливообеспечения Калининграда
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Проблема снабжения Калининграда газом и электроэнергией решена. Об этом заявил глава российского Минэнерго Николай Шульгинов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Министр... ПРАЙМ, 21.07.2022
энергетика, новости, россия, энергетика, калининград
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Проблема снабжения Калининграда газом и электроэнергией решена. Об этом заявил глава российского Минэнерго Николай Шульгинов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Министр подчеркнул, что газоснабжение и электроснабжение Крыма и Калининграда — особая тема на контроле.
По его словам, вопросы по топливообеспечению Калининградской области решены с использованием подземного хранилища, ПРГУ "Маршал Василевский" и двух газовозов.