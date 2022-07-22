КИШИНЕВ, 22 июл — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица попросила правительство страны позаботиться о заготовке дров, угля и мазута на зиму для обогрева домов. Глава Shell предрек Европе тяжелую зиму из-за цен на энергию

"Европа готовится к тяжелой зиме, мы тоже должны это сделать, нужно проанализировать, какая помощь нам нужна, чтобы у людей было отопление, чтобы им было тепло, нужно приготовить дрова, уголь, мазут", — заявила она.

По словам премьера, главным вызовом для Молдавии стали цены на газ и электроэнергию. Гаврилица подчеркнула, что власти уже готовят программы, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, а также производственных предприятий.

"Нужно защитить уязвимых потребителей, сделать эффективным потребление энергии и обеспечить доступ граждан к ней", — сказала премьер. Bloomberg: Азия стала активнее закупать СПГ на зиму

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября провели длительные переговоры, в результате которых стороны решили продлить газовый контракт еще на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что сделка была подписала практически полностью на условиях молдавской стороны, но при полной и своевременной оплате текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза".

Стоимость газа и в последствии теплоэнергии в Молдавии постоянно растет, из-за чего власти республики уже несколько раз пересматривались тарифы в сторону увеличения.