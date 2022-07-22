МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies снизит цены на топливо на своих АЗС во Франции до конца года, говорится в пресс-релизе компании. Польская PKN Orlen примет участие в поставках дизеля для Украины

"Чтобы оправдать ожидания французов, пострадавших от повышения цен на энергоносители и влияния на их покупательную способность, компания приступает к реализации действующей до конца года масштабной программы снижения цен на топливо на всех своих автозаправочных станциях во Франции," — говорится в сообщении.

С 1 сентября по 1 ноября TotalEnergies снизит цены на нефтяное топливо, продаваемое на автозаправочных станциях, на 0,2 евро за литр по сравнению с мировыми рыночными котировками, а затем еще на 0,1 евро за литр с 1 ноября по 31 декабря. Компания уточняет, что снижение цен, дополняющее меры правительства по прямой поддержке покупательной способности населения Франции, будет применяться с первого купленного литра, без ограничений по количеству, на все нефтяное топливо, продаваемое на автозаправочных станциях.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал такое решение справедливым для потребителей. "Я предпочитаю, чтобы деньги были в кармане потребителя, а не в кармане государства. Я приветствую решение TotalEnergies. Думаю, что это справедливое, сильное и хорошее для потребителей решение. Мы вели интенсивные разговоры с ней по этому вопросу. Для компании всегда непросто принять такое решение. Но в TotalEnergies поняли, что французы нуждаются в покупательной способности прямо сейчас", — рассказал он в эфире телеканала BFMTV.

Ранее, в июне, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал призвать руководство TotalEnergies приложить дополнительные усилия для снижения цен на топливо внутри страны. 30 июня компания объявила о скидках на топливо на своих АЗС во Франции в июле-августе.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.