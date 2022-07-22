ВАРШАВА, 22 июл — ПРАЙМ. Польша нарастит добычу угля настолько, насколько это позволят геологические условия, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Польша планирует заполнить свои газовые хранилища более чем на 100%

"Мы доставляем уголь из многих стран мира. И будет увеличена добыча угля здесь в Польше, в польских шахтах. Конечно, будет увеличено в таких границах, в каких позволит геология", — подчеркнул он, выступая в сейме.

Ранее польский премьер заявил, что страна перед началом отопительного сезона заполнит свои газовые хранилища более чем на 100%.

Польша ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций. Запрет действует как для государственных, так и для частных компаний. В результате страна столкнулась с дефицитом этого энергоресурса и резким ростом его стоимости: тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.