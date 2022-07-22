Бельгия и Engie договорились о продлении работы двух реакторов АЭС
Бельгия и Engie принципиально договорились о продлении работы двух реакторов АЭС до 2035 года
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Бельгия и компания Engie достигли принципиальной договоренности о пролонгации до 2035 года работы двух реакторов на двух атомных электростанциях — "Дуль 4" и "Тианж 3". Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.
Он отметил в Twitter, что Бельгия и Engie было достигли первого принципиального соглашения о продлении работы атомных электростанций "Дуль 4" и "Тианж 3".
Премьер добавил, что стороны планируют достичь окончательного соглашения к концу 2022 года, чтобы "страна была уверена в наличии достаточного количества электроэнергии в условиях нестабильной геополитической обстановки".
Как отметил премьер на пресс-конференции в пятницу, речь идет о продлении работы реакторов на десять лет и о создании для них одной компании, в капитал которой войдет Бельгия. Эксплуатацией станций будет заниматься Engie.
Отмечается, что стороны хотят вновь открыть станции осенью 2026 года.
https://1prime.ru/energy/20220722/837571925.html
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