МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Бельгия и компания Engie достигли принципиальной договоренности о пролонгации до 2035 года работы двух реакторов на двух атомных электростанциях — "Дуль 4" и "Тианж 3". Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо. В Турции начали строить четвертый энергоблок АЭС "Аккую" с участием России

Он отметил в Twitter, что Бельгия и Engie было достигли первого принципиального соглашения о продлении работы атомных электростанций "Дуль 4" и "Тианж 3".

Премьер добавил, что стороны планируют достичь окончательного соглашения к концу 2022 года, чтобы "страна была уверена в наличии достаточного количества электроэнергии в условиях нестабильной геополитической обстановки".

Как отметил премьер на пресс-конференции в пятницу, речь идет о продлении работы реакторов на десять лет и о создании для них одной компании, в капитал которой войдет Бельгия. Эксплуатацией станций будет заниматься Engie.

Отмечается, что стороны хотят вновь открыть станции осенью 2026 года.