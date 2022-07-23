СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — ПРАЙМ. Восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде, устроенной киевскими властями в отношении Крыма, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна

Накануне министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Крыму дал старт работе восстановленных двух линий электропередачи, что позволит соединить энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Переток активной мощности с российской энергосистемой составит порядка 600 МВт. Регионы получат электричество на случай отключения от энергосистемы Украины. Линии электропередач, по которым ранее переток шел с Украины в Крым, были повреждены в 2015 году. Тогда украинские радикалы взорвали электроопоры в Херсонской области на границе с Крымом.

"Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема. Все возвращается на круги своя", — сказал РИА Новости Крючков.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста, а затем и строительством двух новых ТЭС. Реализация проектов позволила снять энергодефицит на полуострове и сделала его независимым от поставок электроэнергии с Украины.