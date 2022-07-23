СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — ПРАЙМ. Россия стала гарантом энергетической безопасности освобожденных Херсонской и Запорожской областей, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. Глава Минэнерго обсудил подготовку к зиме республик Донбасса

"Восстановление линий электропередачи гарантирует энергетическую безопасность освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим решит предпринять диверсию и попытаться устроить блэкаут, как это было с Крымом", — отметил он.

Шеремет подчеркнул, что теперь электричество сможет поступать как из Крыма в Херсонскую и Запорожскую область, так и в обратном направлении – от Запорожской АЭС в Крым.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов в Крыму дал старт работе восстановленных линий электропередачи ВЛ 330 кВ "Каховская — Джанкой" и ВЛ 330 кВ "Каховская — Островская". Как уточняется, их работа позволит соединить энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей и обеспечить поступление электроэнергии в регионы в случае отключения от украинской сети.