ВАРШАВА, 25 июл — ПРАЙМ. Жители Польши должны приготовиться к тому, что температура в их домах ближайшей зимой будет ниже нормы, заявил председатель торгово-промышленной палаты "Польское теплоснабжение" Яцек Шимчак в эфире радиостанции RMF FM. Магазины Польши ограничивают продажу сахара и ставят на пачки масла защиту

"Мы делаем все, чтобы не было недостатка тепла. Но надо понимать, что имеется очень большая проблема, связанная с поставками угля, с возможностями поиска этого угля на мировых рынках и большая проблема, связанная с резким повышением цен на уголь, которые составляют от 250%, если речь идет о польском угле, до 600%, если мы говорим об импортном угле", — сказал Шимчак.

"Я могу говорить от имени наших предприятий, которые обеспечивают 42% домашних хозяйств. Может случиться такая ситуация … что не будут соблюдены стандарты. Может случиться такая ситуация, что температура в квартирах будет ниже. Надо считаться с возможностью понижения температуры в наших квартирах", — добавил он.

Шимчак также отметил, что стоимость теплоснабжения в Польше будущей зимой вырастет от нескольких десятков до нескольких сотен процентов.

"Мы предполагаем, что цена системного тепла возрастет от нескольких десятков до нескольких сотен процентов. Это зависит, сколько у нас в портфеле будет отечественного угля, а сколько импортного", — сказал Шимчак.

Он пояснил, что за короткий период времени уголь подорожал от 250% на добываемый в Польше до 600% — на импортный.

Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.