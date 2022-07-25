ПАРИЖ, 25 июл — ПРАЙМ. Франция выступает против введения единых показателей для стран ЕС по сокращению потребления газа, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в министерстве энергетического перехода республики. Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потреблению газа

По словам собеседника агентства, будущие показатели должны учитывать экспортные возможности каждой страны.

"Фактические возможности трансфера газа с запада на восток в любом случае ограничены", — сообщили в министерстве, отметив, что цель снизить спрос на природный газ на 15% может иметь серьезные экономические последствия для Франции.

В Министеврстве подчеркнули, что сделают максимум, чтобы помочь нашим европейским партнерам, но бесполезно прилагать усилия к тому, "что в конечном итоге не повлияет на наши возможности выручить наших соседей".

Ранее Еврокомиссия предложила снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — снижать потребление принудительно.

Во вторник, 26 июля, в Брюсселе пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя.