Reuters: Франция выступила против ввода единых показателей снижения потребления газа в ЕС
ПАРИЖ, 25 июл — ПРАЙМ. Франция выступает против введения единых показателей для стран ЕС по сокращению потребления газа, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в министерстве энергетического перехода республики.
По словам собеседника агентства, будущие показатели должны учитывать экспортные возможности каждой страны.
"Фактические возможности трансфера газа с запада на восток в любом случае ограничены", — сообщили в министерстве, отметив, что цель снизить спрос на природный газ на 15% может иметь серьезные экономические последствия для Франции.
В Министеврстве подчеркнули, что сделают максимум, чтобы помочь нашим европейским партнерам, но бесполезно прилагать усилия к тому, "что в конечном итоге не повлияет на наши возможности выручить наших соседей".
Ранее Еврокомиссия предложила снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — снижать потребление принудительно.
Во вторник, 26 июля, в Брюсселе пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя.
https://1prime.ru/energy/20220725/837597454.html