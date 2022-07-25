БЕРЛИН, 25 июл — ПРАЙМ. Технических причин для снижения прокачки газа по газопроводу "Северный поток 1" нет, турбина Siemens готова к передаче России, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабе. "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens

"Нет никаких технических причин для снижения поставок. Турбина готова к экспорту в Россию", — сказал Хабек агентству DPA. Он отметил, что все документы готовы, но якобы "Россия отказывается выдать ввозные документы". "Россия нарушает договоры и перекладывает вину на других", — заявил Хабек.

По словам вице-канцлера, российское руководство якобы "пытается ослабить большую поддержку Украины и вбить клин", растут цены и неопределенность. "Этому мы противопоставляем сплоченность и последовательность действий. Мы принимаем меры предосторожности, чтобы хорошо пройти эту (предстоящую) зиму", — указал Хабек.

Ранее Газпром отмечал, что в очередной раз запросил у Siemens документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятий из их санкционных режимов для возврата в Россию турбины после ее ремонта, а со своей стороны компания по условиям контракта не должна предоставлять дополнительных обязательств для получения этого двигателя.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии. "Газпром" получил от Siemens документы по турбине от канадских властей

В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

Ранее Газпром сообщил, что снизит со вторника прокачку газа в ФРГ по газопроводу "Северный поток 1" вдвое — с 40% до 20% мощности прокачки. Министерство экономики ФРГ отмечало, что не располагает информацией о наличии технических причин для снижения поставок. Компания Siemens заявляла, что транспортировка турбины "может начаться немедленно", все документы есть, кроме разрешения на импорт в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в понедельник, что заявления о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства. Он подчеркивал, что Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует ее энергетическую безопасность, а снижение объемов прокачки является последствиями европейских ограничений.