МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что российская компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме. СМИ: Греция предложит Евросоюзу механизм по сокращению потребления газа

По его словам объем подачи для транзита через ГИС "Суджа" составляет 41,9 миллиона кубометров на 26 июля, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.