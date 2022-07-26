БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Вчерашние заявления "Газпрома", касающиеся поставок газа, говорят о том, что Евросоюз должен быть готов к сокращению потока "голубого топлива" из России в любой момент, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Евросоюз заполнил свои хранилища газа на 66%

"Вчерашние сообщения "Газпрома" подчеркивают ещё раз, что мы должны быть готовы к возможному сокращению поставок из России в любой момент", — сказала она журналистам перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.

Накануне "Газпром" заявил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки.