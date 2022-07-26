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2022
https://1prime.ru/energy/20220726/837608500.html
В Евросоюзе договорились об исключениях из механизма снижения спроса на газ
Энергетика
Новости
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. СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА ДОГОВОРИЛИСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ "НЕКОТОРЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ" ИЗ МЕХАНИЗМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СПРОСА НА ГАЗ — СОВЕТ ЕС СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА САМИ СМОГУТ ВЫБИРАТЬ МЕРЫ, ПРИ... ПРАЙМ, 26.07.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА ДОГОВОРИЛИСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ "НЕКОТОРЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ" ИЗ МЕХАНИЗМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СПРОСА НА ГАЗ — СОВЕТ ЕС
СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА САМИ СМОГУТ ВЫБИРАТЬ МЕРЫ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ СОКРАЩАТЬ СПРОС НА ГАЗ — РЕЛИЗ СОВЕТА ЕС
СТРАНЫ ЕС ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО МЕХАНИЗМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВВОДИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА ГАЗ, БУДЕТ ЗАПУСКАТЬСЯ ИХ ОБЩИМ РЕШЕНИЕМ, А НЕ ЕК — СОВЕТ ЕС
ЕК ДОЛЖНА БУДЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ СТРАНАМ ЕВРОСОЮЗА ЗАПУСТИТЬ МЕХАНИЗМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СПРОСА НА ГАЗ ПРИ ВЫСОКОМ РИСКЕ ЕГО СИЛЬНОЙ НЕХВАТКИ — СОВЕТ ЕС
ДОГОВОРЕННОСТЬ СТРАН ЕВРОСОЮЗА ПО СНИЖЕНИЮ СПРОСА НА ГАЗ ВРЕМЕННАЯ, ЕК К МАЮ 2023 ГОДА ОЦЕНИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ — СОВЕТ ЕС
Новость дополняется