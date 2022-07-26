МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА ДОГОВОРИЛИСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ "НЕКОТОРЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ" ИЗ МЕХАНИЗМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СПРОСА НА ГАЗ — СОВЕТ ЕС

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА САМИ СМОГУТ ВЫБИРАТЬ МЕРЫ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ СОКРАЩАТЬ СПРОС НА ГАЗ — РЕЛИЗ СОВЕТА ЕС

СТРАНЫ ЕС ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО МЕХАНИЗМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВВОДИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА ГАЗ, БУДЕТ ЗАПУСКАТЬСЯ ИХ ОБЩИМ РЕШЕНИЕМ, А НЕ ЕК — СОВЕТ ЕС

ЕК ДОЛЖНА БУДЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ СТРАНАМ ЕВРОСОЮЗА ЗАПУСТИТЬ МЕХАНИЗМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СПРОСА НА ГАЗ ПРИ ВЫСОКОМ РИСКЕ ЕГО СИЛЬНОЙ НЕХВАТКИ — СОВЕТ ЕС

ДОГОВОРЕННОСТЬ СТРАН ЕВРОСОЮЗА ПО СНИЖЕНИЮ СПРОСА НА ГАЗ ВРЕМЕННАЯ, ЕК К МАЮ 2023 ГОДА ОЦЕНИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ — СОВЕТ ЕС

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