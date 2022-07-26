АФИНЫ, 26 июл — ПРАЙМ. На внеочередной встрече совета министров энергетики стран ЕС Греция добилась запрошенного исключения для порядка расчета сокращения потребления природного газа – дня нее снижение будет рассчитываться по сравнению с предыдущим годом, сообщил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас журналистам после заседания в Брюсселе. СМИ: Греция предложит Евросоюзу механизм по сокращению потребления газа

Он сообщил также, что Германия, Франция, Испания, Италия, Румыния и Кипр поддерживают предложение Греции начать обсуждение новой общеевропейской модели рынка электроэнергии.

Министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.

Греческая сторона запросила и добилась включения в текст положения, которое, в виде исключения в статье 2 и статье 5, позволяет ей рассчитывать сокращение потребления природного газа не по отношению к среднему показателю за последние пять лет, а по сравнению с предыдущим годом, сообщило министерство энергетики.

Кроме того, Греции вместе с Испанией, Италией и Португалией удалось включить положение, согласно которому в случае возникновения чрезвычайной ситуации в секторе производства электроэнергии из расчета могут быть исключены объемы природного газа, используемые электростанциями, критические важные для стабильности энергосистемы.

В то же время в решениях содержится четкая ссылка на изучение Европейской комиссией возможности введения временных пределов цен на газ для оптимизации функционирования европейского рынка электроэнергии, как это было предложено премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на предыдущем Европейском совете лидеров.

"Сегодняшнее соглашение посылает сильный и решительный сигнал о единстве и солидарности ЕС против русского шантажа. Сегодня мы договорились о регламенте, который рассматривает конкретные обстоятельства каждой страны и служит основной цели ЕС — снижению зависимости от российского природного газа таким образом, чтобы не ставить под угрозу социальную сплоченность и производственную базу Европы", — заявил министр энергетики Скрекас.

Министр представил предложение премьер-министра Греции председателю Европейской комиссии по созданию добровольного механизма, посредством которого промышленным потребителям будет компенсироваться сокращение использования природного газа и электроэнергии.

Греческая сторона представила Совету министров энергетики предложение по новой общеевропейской модели планирования рынка электроэнергии с целью отделения цен на природный газ от цен на электроэнергию. Внедрение этой модели обеспечивает доступные цены на энергию для европейских домохозяйств и малых и средних предприятий. Германия, Франция, Испания, Италия, Румыния и Кипр поддержали предложение Греции начать обсуждение новой общеевропейской модели рынка электроэнергии, сообщило министерство энергетики. Греция выделит более одного миллиарда евро субсидий за рост энерготарифов

Европа столкнулась с крупнейшим за последние десятилетия энергетическим кризисом, в то время как Россия — основной поставщик газа — ограничила экспорт на фоне военной операции на Украине и связанными с ней санкциями. С сокращением поставок "голубого топлива" из РФ столкнулись 12 европейских стран, причем 10 из них выпустили предупреждения об угрозе дефицита поставок газа — первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения.

Большинство из них — Италия, Латвия, Хорватия, Австрия, Финляндия, Эстония, Дания, Нидерланды, Швеция и Германия — закупают много газа из России. Кроме того, в отдельных странах существует вероятность перехода уже и ко второй, более серьезной фазе газового чрезвычайного плана — "уровню тревоги", в частности, он уже был объявлен в Германии. Существенные риски есть также и для стран, отказавшихся от газа на новых условиях оплаты, в их число входят, например, Польша и Болгария.