МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Перенастройка альтернативных Европе поставок угля из России на экспорт в июле ускорилась, хотя рентабельность поставок остается под давлением, рассказали эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ). Додон рассказал, что поможет решить энергокризис в Молдавии

Согласно данным ИЭФ, в апреле-июне структура экспорта российского угля менялась незначительно: поставки в Европу продолжали занимать 33-35% от суммарного экспорта, однако в июле российские компании стали гораздо активнее отгружать уголь на альтернативные направления, главным образом в Китай и страны Ближнего Востока и Северной Африки (включая Турцию).

"За период 1-17 июля поставки российского угля в Европу (включая трейдинг через Кипр и Швейцарию) сократились почти вдвое, а поставки в Китай и страны Ближнего Востока и Северной Африки (включая Турцию), напротив, существенно возросли", — отмечает ИЭФ в своем Telegram-канале.

При этом, согласно данным ИЭФ, прямой экспорт российского угля в Польшу и Финляндию уже практически обнулился. Однако в то же время даже вырос экспорт угля в Великобританию, также расширились поставки в Италию и Францию, в то время как в первом квартале текущего года они практически отсутствовали.

Эксперты также отмечают, что скидки на российский уголь остаются рекордными. По данным агентства Argus, которые приводятся в материале, к середине июля цена на российский энергетический уголь с базисом отгрузки из порта Восточный остается более чем вдвое ниже цен на бенчмарки угля аналогичного качества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Таким образом, для российских угольных компаний цены примерно соответствуют уровню января 2022 года. При этом рубль существенно укрепился по сравнению с доконфликтным уровнем, а издержки (индексация тарифов РЖД и отмена льгот на порожний пробег) выросли. Это продолжает оказывает понижающее давление на рентабельность экспортных поставок российского угля", — считают в ИЭФ.