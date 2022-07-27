СМИ: цены за энергию в Британии могут достичь рекордных значений
Times: счета за энергию в Британии могут достичь рекордных значений к началу 2023 года
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Счета за потребление энергии в Великобритании к началу следующего года могут достичь рекордных значений. Об этом пишет газета Times со ссылкой на прогноз консалтинговой фирмы BFY.
Отмечается, что с апреля средний счет за потребление энергии в Британии уже вырос до рекордных 1,9 тысячи фунтов в год. Теперь ожидается, что к октябрю этот показатель может повысится до 3,4 тысячи фунтов.
"Счета за энергию к январю могут превысить 3850 фунтов в год", — говорится в сообщении.
Этот прогноз связан с ростом цен на газ в стране до показателей, которые были зафиксированы только в марте.
https://1prime.ru/energy/20220727/837624053.html
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