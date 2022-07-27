МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Счета за потребление энергии в Великобритании к началу следующего года могут достичь рекордных значений. Об этом пишет газета Times со ссылкой на прогноз консалтинговой фирмы BFY. Додон рассказал, что поможет решить энергокризис в Молдавии

Отмечается, что с апреля средний счет за потребление энергии в Британии уже вырос до рекордных 1,9 тысячи фунтов в год. Теперь ожидается, что к октябрю этот показатель может повысится до 3,4 тысячи фунтов.

"Счета за энергию к январю могут превысить 3850 фунтов в год", — говорится в сообщении.

Этот прогноз связан с ростом цен на газ в стране до показателей, которые были зафиксированы только в марте.