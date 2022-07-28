МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В Великобритании могут быть напряженные периоды с электричеством уже этой зимой в случае уменьшения поставок энергоносителей из России, пишет газета Telegraph со ссылкой на оператора британской энергосистемы National Grid. Эксперт подверг сомнению план ФРГ снизить спрос на газ

"В своем ежегодном прогнозе зимних поставок электроэнергии (National) Grid заявляет, что рассчитывает этой зимой использовать подводные кабели, передающие энергию с континента, однако предупредила о "напряженных" периодах в начале декабря даже при такой поддержке", — сообщает газета.

Как отмечает газета, "Британия будет полагаться на большее количество импортных источников энергии, чтобы поддерживать освещение этой зимой".

В среду газета Times со ссылкой на прогноз консалтинговой фирмы BFY сообщила, что счета за потребление энергии в Британии к началу следующего года могут достичь рекордных значений.

Биржевые цены на газ в Европе с начала недели бурно растут. В понедельник компания "Газпром" заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут охватывать не более 33 миллионов кубометров в сутки. И действительно, по данным газовых операторов, поставки в этот день составляют менее 20% максимальной мощности трубопровода.

В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.