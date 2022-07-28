ВАРШАВА, 28 июл — ПРАЙМ. Власти Варшавы хотят сократить количество рождественской подсветки или вовсе отказаться о нее в целях экономии электроэнергии, рассказал мэр польской столицы Рафал Тшасковский. СМИ: цены за энергию в Британии могут достичь рекордных значений

"Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить", — заявил он.

По его словам, такой шаг сам по себе не исправит ситуацию, но подаст сигнал жителям города о том, что проблема усугубляется и к экономии нужно относиться серьезнее.

Польша ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций. Запрет действует как для государственных, так и для частных компаний. В результате страна столкнулась с дефицитом этого энергоресурса и резким ростом его стоимости: тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.