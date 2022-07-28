МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Компания OMV продолжает выход из Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и не исключает продажу доли в 24,99%, однако текущая ситуация создает некоторые трудности для этого. Об этом сообщил глава концерна Альфред Штерн. Австрийская OMV не верит в полное прекращение поставок российского газа

Ранее Штерн заявлял, что компания начала пересмотр своего участия в Южно-Русском месторождении и допускает возможность продажи своей доли или выхода из проекта.

По словам главы OMV, компания деконсолидировала свои российские активы. Это означает, что 24,99% доли больше не отражаются в ее производственных показателях и финансовых отчетностях. Концерн также запланировал пересмотреть долю в Южно-Русском газовом месторождении, изучить возможные дальнейшие действия, включая потенциальный выход или продажу активов.

"Текущая ситуация создает некоторые трудности для того, чтобы сделать это. Но мы продолжаем придерживаться нашей позиции и пересматривать нашу долю в этом газовом месторождении, включая выход и продажу активов", — добавил Штерн.