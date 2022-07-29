МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Венгрия хочет купить дополнительные объемы российского газа, заявил Орбан

По его слова, этот объем составляет 42,1 миллиона кубометров на 29 июля, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.