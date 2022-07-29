МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом на этой неделе подчеркнул важность диверсификации источников энергии. Об этом в пятницу заявили в Елисейском дворце, передает агентство Рейтер. В правительстве прокомментировали переговоры Новака в Саудовской Аравии

Макрон в четверг встретился с бен Салманом в рамках попыток стран Запада наладить отношения с королевством на фоне российской военной спецоперации на Украине и неудачи в восстановлении иранской ядерной сделки.

Франция и другие страны Европы пытаются диверсифицировать источники энергии после начала российской военной спецоперации на Украине и сокращения поставок природного газа из России. Макрон хочет, чтобы Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером нефти, нарастила добычу.