ПАРИЖ, 29 июл — ПРАЙМ. Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран на брифинге в пятницу. Франция стремится заполнить хранилища газом на 100% к концу лета

"Франция сейчас находится в беспрецедентно сложной ситуации с точки зрения энергопроизводства", — заявил Веран.

В качестве причин он назвал сокращение Россией поставок газа и эмбарго на поставки российской нефти, которое автоматически сокращает возможности по снабжению топливом вплоть до конца года.

"И сверх того мы сталкиваемся со сложностями в производстве атомной энергии, которые ограничены, в том числе, необходимостью проведения ремонтных работ", — добавил он.

Веран заверил, что "правительство активизирует все возможные рычаги, чтобы обезопасить поставки энергетики". Речь идет, в том числе, об увеличении объемов газохранилищ, включая работы по строительству нового терминала недалеко от Гавра.

Французское правительство также намерено разморозить программу развития возобновляемых источников энергии, добавил он.

В настоящий момент лишь 26 из 56 французских атомных реакторов находятся в рабочем состоянии. 12 были остановлены из-за обнаружения коррозии, еще 18 закрыты на проведение плановых ремонтных работ. Как сообщила в среду министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше, они должны быть перезапущены в ближайшие недели.