МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Испания в сентябре представит Еврокомиссии инициативу по реформе энергетического рынка и предложит установить максимальный предел тарифов на выбросы CO2. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес. СМИ: Алжир разблокировал банковские операции с Испанией

По его словам, власти Испании к сентябрю подготовят и представят Еврокомиссии предложения по реформе энергетического рынка для отделения динамики цен на газ от цены на электроэнергию. Санчес также выдвинет инициативу по установке верхнего предела цены на выбросы СO2. Перемьер считает, что эти меры помогут справиться с инфляцией в стране.

Помимо этого, Санчес в понедельник представит пакет неотложных мер, направленных на эффективное использование электроэнергии и энергосбережение.