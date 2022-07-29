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2022-07-29T17:59:42+03:00
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Украина наращивает экспорт электроэнергии в Европу
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. Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС уже с субботы, объем составит 250 МВт, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в... ПРАЙМ, 29.07.2022
энергетика, экономика, новости, украина, электроэнергия, экспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС уже с субботы, объем составит 250 МВт, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.
"С завтрашнего дня возможности для продажи украинской электроэнергии в Европу вырастут в 2,5 раза. Сейчас мы экспортируем 100 МВт, а поставим уже 250 МВт, которые за год хотим увеличить еще в восемь раз", — приводит слова Шмыгаля пресс-служба "Правительственного портала".
Он отметил, что потенциал Украины в экспорте электроэнергии – "миллиарды евро".
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что электроэнергия для Украины — экспортный продукт, объемы которого Киев намерен увеличивать.
Украина в рамках в рамках проекта ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электрической энергии в 36 странах) экспортирует на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.