МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС уже с субботы, объем составит 250 МВт, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу. Украина получила в управление российские активы на 210 миллионов долларов

"С завтрашнего дня возможности для продажи украинской электроэнергии в Европу вырастут в 2,5 раза. Сейчас мы экспортируем 100 МВт, а поставим уже 250 МВт, которые за год хотим увеличить еще в восемь раз", — приводит слова Шмыгаля пресс-служба "Правительственного портала".

Он отметил, что потенциал Украины в экспорте электроэнергии – "миллиарды евро".

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что электроэнергия для Украины — экспортный продукт, объемы которого Киев намерен увеличивать.

Украина в рамках в рамках проекта ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электрической энергии в 36 странах) экспортирует на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.