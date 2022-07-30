МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В Европе могут отказаться от идеи поддержки Украины, если будет реализован план Европейской комиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире TimesRadio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его словам, у европейцев при таких обстоятельствах будут появляться сомнения в эффективности санкций, которые Запад вводит в отношении России.
"Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать участие во всем этом и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут появиться проблемы с поставками зерна", — отметил Мэйолл.
При этом он исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
https://1prime.ru/energy/20220730/837650197.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.