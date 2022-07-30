МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину 30 июля в подтвержденном украинской стороной объеме, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" опубликовал часть переписки с партнерами

По его словам, объем подачи через ГИС "Суджа" составляет 42,1 миллиона кубометров, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка", указав, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.