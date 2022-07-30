El Pais сообщила о призыве властей Испании вводить план по экономии энергии
El Pais: правительство Испании призвало регионы активней активировать планы по энергосбережению
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство Испании призвало регионы начать работать над сокращением потребления электроэнергии, только каждое четвертое автономное сообщество активировало план для экономии ресурса. Об этом сообщает газета El Pais.
Как отмечало издание, большинство сообществ тянет время с решением вопроса энергосбережения. "Только каждое четвертое автономное правительство на данный момент утвердило конкретный план по снижению потребления в общественных зданиях, на предприятиях или в домашних хозяйствах", — подчеркнула El Pais, добавив, что наиболее детальный план разработали Страна Басков, предполагающий переход на удаленную работу, и Галисия, предложившая готовить еду в кастрюлях-скороварках и не открывать дверцу духовки.
Ранее сообщалось, что премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости — так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.
https://1prime.ru/energy/20220730/837652333.html
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