МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство Испании призвало регионы начать работать над сокращением потребления электроэнергии, только каждое четвертое автономное сообщество активировало план для экономии ресурса. Об этом сообщает газета El Pais. Венесуэла возобновила поставки нефти в Испанию

Как отмечало издание, большинство сообществ тянет время с решением вопроса энергосбережения. "Только каждое четвертое автономное правительство на данный момент утвердило конкретный план по снижению потребления в общественных зданиях, на предприятиях или в домашних хозяйствах", — подчеркнула El Pais, добавив, что наиболее детальный план разработали Страна Басков, предполагающий переход на удаленную работу, и Галисия, предложившая готовить еду в кастрюлях-скороварках и не открывать дверцу духовки.

Ранее сообщалось, что премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости — так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.