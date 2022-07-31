МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Среднемесячная расчётная цена газа на европейской бирже резко выросла почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле, следует из расчётов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Сохраняющаяся напряжённость с поставками из России продолжает давить на рынок Европы, считают опрошенные агентством эксперты. СМИ: в немецком Ганновере отключили горячую воду для экономии энергии

Фьючерсные контракты на газ по индексу хаба TTF (с ближайшей поставкой в августе и сентябре) торговались в уходящем месяце в диапазоне 1530-2385 долларов за тысячу кубометров, тогда как в июле прошлого года были дешевле в несколько раз и торговались ниже 500 долларов.

"Сложившийся уровень цен вызван комплексом факторов, определяющими среди них являются снижение поставок из России и неопределённость с перспективами их восстановления. Кроме того, давление на цены оказывает рост спроса на газ в Европе из-за жаркой погоды, а также сокращение генерации из альтернативных источников", — отмечает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.

РИСКИ НЕДОПОСТАВОК

Ситуация на газовом рынке в середине весны — начале лета накалилась. Некоторые компании в Европе отказались оплачивать газ по новой рублевой схеме. "Газпром" в конце апреля прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — значительно снизились, а по "Ямал-Европе" вовсе прекратились. Bloomberg: Париж ждет еще более холодная зима, чем Берлин

"В случае сохранения низкого уровня поставок из России не стоит ожидать снижения цен на газ в Европе, так как альтернативные маршруты поставок в ближайшей перспективе не смогут компенсировать выпадающие объёмы российского газа", — считает Амирагян.

Рост цен в последние дни июля — впервые с марта — до почти 2400 долларов за тысячу кубометров был мотивирован новостями о необходимости новых ограничений по "Северному потоку" в связи с плановыми ремонтами турбин, отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит уверен, что европейский газовый рынок в настоящий момент испытывает фундаментальный дефицит предложения и спрос на газ при текущих высоких ценах не очень к ним чувствителен. Если 2000 долларов за тысячу кубометров недостаточно для того, чтобы снизить спрос на газ или привлечь ещё больше СПГ, то нет оснований полагать, что это смогут сделать 2500 или 3000 долларов. "Таким образом, оптовые цены могут существенно вырасти, особенно когда в конце октября начнёт холодать и спрос на отопление вырастет", — отметил он.

ДИНАМИКА ЦЕН

Дальнейший рост цен на газ на европейском рынке может последовать за усилением конкуренции европейских и азиатских потребителей за СПГ на мировом рынке, а также сохранением напряжённости с поставками из России, уверен Амирагян из ЦСР. Макрон отметил важность диверсификации источников энергии

Согласен с ним эксперт из УК "Альфа-Капитал" Скрябин. "Цена в Евросоюзе на газ очень чувствительна к ожиданиям объёмов поставок российского газа, поэтому динамика цен будет определяться исходя из ситуации с поставками", — отмечает он. Аналитик предполагает, что при сценарии резкого ограничения поставок газа из России (например, по "Северному потоку" или через Украину) цена на газ в Евросоюзе может быть "сильно выше даже исторических максимумов". Однако эффект этот будет кратковременным, так как европейские потребители — в первую очередь промышленность — будут вынуждены резко сократить физическое потребление газа, считает он.

Следует помнить, что, по крайней мере до сих пор, многие потребители газа в Европе были в значительной степени защищены от роста цен благодаря вмешательству государства и субсидиям, что фактически перекладывает расходы с потребителей газа на всех налогоплательщиков, добавляет Смит. Однако это не будет продолжаться долго. В этом году по всей Европе вступает в силу очень значительное повышение потребительских цен, которое почти наверняка приведет как к снижению потребления газа, так и к росту недовольства национальными правительствами, заключил он.