МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ для транзита в Европу через Украину 31 июля в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Средняя цена газа на бирже в Европе выросла почти на 50% в июле

Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.