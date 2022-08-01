МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. "Газпром" направляет газ через Украину 1 августа в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,7 миллиона кубометров, заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Турция "нашла" альтернативу российским поставкам газа в Евросоюз

Украина перестала принимать газ для транзита на ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.