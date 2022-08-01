МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. "Газпром" направляет газ через Украину 1 августа в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,7 миллиона кубометров, заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Украина перестала принимать газ для транзита на ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://1prime.ru/energy/20220801/837659565.html
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