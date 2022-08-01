МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в необснованном сокращении экспорта газа в страны ЕС по трубопроводу "Северный поток". Он отметил, что сложности были привнесены санкциями против России, в этой ситуации экспортер энергоносителя "Газпром" мало что в силах сделать, отметил представитель президента. В Кремле прокомментировали выход первого судна с зерном из порта Одессы

"Нет, дополнительных комментариев нет. "Газпром" изложил реальную ситуацию, реальное положение дел, Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные… искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями,…ограничениями незаконными. Эту ситуацию нужно расшивать, и здесь мало что может сделать российская сторона", — заявил он журналистам, отвечая на вопрос по обвинению Siemens "Газпромом" в неисполнении контракта по ремонту одной из турбин, а также неисполнении обслуживания нескольких других агрегатов.