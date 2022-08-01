МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Работу британской АЭС Hinkley Point B, расположенной в графстве Сомерсет на юго-западе Англии, остановили в понедельник, несмотря на энергетический кризис, говорится в пресс-релизе опубликованном на сайте энергетической компании EDF в понедельник. FT: Британия отложила введение запрета на страхование танкеров из России

"После более чем 46 лет производства электроэнергии с нулевым уровнем выбросов углерода на электростанции Hinkley Point B в Сомерсете сегодня отключили второй реактор", — говорится в заявлении.

Таким образом, АЭС Hinkley Point B стала "огромной упущенной возможностью" для правительства Великобритании обеспечить дополнительные поставки электроэнергии этой зимой на фоне "беспрецедентного" энергетического кризиса, пишет газета i (приложение к известной общебританской газете The Independent) со ссылкой на источник.

"Без атомной энергетики стоимость электроэнергии, на которую мы рассчитываем, становится выше, и мы остаемся зависимыми от импортных энергоносителей", — приводит газета слова главы британской Ассоциации ядерной промышленности Тома Грейтрекса.

Как отмечается в сообщении, Hinkley Point B обеспечивала электричеством 1,7 млн домов в стране. Ее заменой станет Hinkley Point С, строительство которой закончится не раньше 2027 года.

В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.